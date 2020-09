“Non rappresenta i miei genitori”: Yari Carrisi sulla canzone Felicità di Al Bano e Romina (Di mercoledì 30 settembre 2020) La vita in diretta è uno dei programmi più seguiti. Condotto da Alberto Matano intrattiene il pubblico con fatti di cronaca, temi di attualità e intrattenimento di vario genere. In onda su Rai 1 è un vero e proprio rotocalco pomeridiano nella quale sono presenti anche inviati per ogni argomento trattato. Nella scorsa puntata, lo spazio dedicato alla cronaca rosa ha visto la presenza di Yari Carrisi in videocollegamento, il figlio di Al Bano e Romina Power. Infatti, il figlio maggiore dell’ex coppia ha intrapreso il mondo della musica seguendo le orme dei genitori. Nel farlo, però, cerca di distaccarsi il più possibile dal peso ingombrante del cognome per poter fare strada autonomamente e senza essere etichettato come “figlio di”. Yari ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 settembre 2020) La vita in diretta è uno dei programmi più seguiti. Condotto da Alberto Matano intrattiene il pubblico con fatti di cronaca, temi di attualità e intrattenimento di vario genere. In onda su Rai 1 è un vero e proprio rotocalco pomeridiano nella quale sono presenti anche inviati per ogni argomento trattato. Nella scorsa puntata, lo spazio dedicato alla cronaca rosa ha visto la presenza diin videocollegamento, il figlio di AlPower. Infatti, il figlio maggiore dell’ex coppia ha intrapreso il mondo della musica seguendo le orme dei genitori. Nel farlo, però, cerca di distaccarsi il più possibile dal peso ingombrante del cognome per poter fare strada autonomamente e senza essere etichettato come “figlio di”....

