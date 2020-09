Nei giardini spunta una discarica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una discarica a cielo aperto nel giardinetto pubblico: ecco cosa hanno trovato ieri mattina i bressesi che abitano nei palazzi del Quartiere Uno. Nell'area verde, all'angolo tra via Roma e via Pellico,... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Unaa cielo aperto nel giardinetto pubblico: ecco cosa hanno trovato ieri mattina i bressesi che abitano nei palazzi del Quartiere Uno. Nell'area verde, all'angolo tra via Roma e via Pellico,...

BesenghiRoberto : Ti darei gli occhi miei, per vedere ciò che non vedi. L’energia, l’allegria, per strapparti ancora sorrisi. Dirti s… - kalkua1 : RT @TotiGenova: Alice: non ci rivedremo più.... Cappellaio: ci rivedremo. Nei giardini della memoria, nel palazzo dei sogni... Alice: ma… - Dida_ti : RT @TotiGenova: Alice: non ci rivedremo più.... Cappellaio: ci rivedremo. Nei giardini della memoria, nel palazzo dei sogni... Alice: ma… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Renato Zero - Nei Giardini che Nessuno Sa -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - flamanc24 : RT @La_Bosca: Nei Giardini Che Nessuno Sa è una canzone che non devo sentire intera neanche per sbaglio. Fa troppo male. #ZeroIlFolle -

Ultime Notizie dalla rete : Nei giardini Campo sportivo nei Giardini del Grattacielo: riunita la Consulta dello sport CronacaComune Hashish in tasca Giovane ’segnalato’

CANNARA – I Carabinieri della Stazione di Cannara hanno segnalato al Prefetto, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane di 25 anni residente a Cannara. I militari hanno deciso di verificar ...

Una panchina rossa per dire no alla violenza "Simbolo per le donne"

Una panchina rossa nei giardini in piazza Alighieri. Il Comune, nell’ambito di una riqualificazione dell’arredo urbano, ha inserito la panchina rossa, simbolo della condanna alla violenza sulle donne.

CANNARA – I Carabinieri della Stazione di Cannara hanno segnalato al Prefetto, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane di 25 anni residente a Cannara. I militari hanno deciso di verificar ...Una panchina rossa nei giardini in piazza Alighieri. Il Comune, nell’ambito di una riqualificazione dell’arredo urbano, ha inserito la panchina rossa, simbolo della condanna alla violenza sulle donne.