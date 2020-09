Napoli, le formiche in ospedale: 17 gli indagati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Emanuela Carucci Finiti nel fascicolo della procura del capoluogo campano manager e sanitari per le condizioni igienico-sanitarie precarie nel nosocomio campano. Le indagini, partite nel 2017, sono state portate avanti anche durante la pandemia I loro nomi sono finiti nel fascicolo degli indagati, si tratta di manager, primari, infermieri e capiarea in servizio presso l'ospedale San Paolo di Fuorigrotta a Napoli. Il motivo? Sporcizia e formiche nei reparti nel noto nosocomio campano. A far scattare gli avvisi di garanzia sono state, dopo tre anni di indagini, la presenza degli insetti e le condizioni igienico-sanitarie precarie più volte denunciate dai pazienti. Le accuse a carico dei diciassette indagati sarebbero omissioni in atti d'ufficio e falso in quanto la documentazione ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Emanuela Carucci Finiti nel fascicolo della procura del capoluogo campano manager e sanitari per le condizioni igienico-sanitarie precarie nel nosocomio campano. Le indagini, partite nel 2017, sono state portate avanti anche durante la pandemia I loro nomi sono finiti nel fascicolo degli, si tratta di manager, primari, infermieri e capiarea in servizio presso l'San Paolo di Fuorigrotta a. Il motivo? Sporcizia enei reparti nel noto nosocomio campano. A far scattare gli avvisi di garanzia sono state, dopo tre anni di indagini, la presenza degli insetti e le condizioni igienico-sanitarie precarie più volte denunciate dai pazienti. Le accuse a carico dei diciassettesarebbero omissioni in atti d'ufficio e falso in quanto la documentazione ...

