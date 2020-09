Mike Pompeo in visita a Roma: 'Ho chiesto a Conte di fare attenzione al 5G' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita a Roma , ha incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio . 'Nella mia discussione con il premier gli ho chiesto di fare attenzione alla privacy dei suoi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato Usa,, in, ha incontrato Giuseppee Luigi Di Maio . 'Nella mia discussione con il premier gli hodialla privacy dei suoi ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette con @sitkaclaudio: da domani Mike Pompeo a Roma... - Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb? ??+++ Martedì arriva a Roma Mike Pompeo e qualcuno pensa di gettargli fumo negli occhi. Su… - RaiNews : Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato #USA, Mike Pompeo - Isabell57792318 : RT @EsteriLega: (ANSA) - ROMA, 30 SET - 'Il Partito comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria presenza in Italia per i propri s… - DavveroTv : Il segretario di Stato USA Pompeo ha incontrato Conte a Roma. Rete 5G, via della seta, rapporti con la Cina, gasdot… -