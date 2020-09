Microsoft Flight Simulator ci consente di sorvolare uno strano ed inquietante abisso

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo aver praticamente eretto un monolite a Melbourne, l'algoritmo diha creato unin un campo situato in Sud America che speriamo con tutto il cuore che non esista veramente.Il terribile luogo sembra essere stato scoperto per la prima volta dal Redditor ReversedWindow. Cadendo dritto nel buco con il suo velivolo, la foresta circostante sembra piegarsi e volgere verso il basso, con il tempo e lo spazio che iniziano a sgretolarsi proprio mentre la clip registrata dal giocatore finisce. Oltre a questo, anche lo YouTuber Larry Kyrala, mostra dove si può trovare questa anomalia partendo dall'aeroporto Currais Novos.Nella descrizione del video, Kyrala ritiene che la colpa risieda in un semplice errore nei dati di elevazione. "Sembra che il terreno locale ...