Il giornalismo dovrebbe informare, non fare il tifo per l’industria calcio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Verrebbe da chiedere, implorare ad alta voce: «Per favore, spegnete l’informazione». Terribile pensarlo, ancora peggio dirlo ad alta voce. A che punto siamo arrivati? Vedevo ieri sera Il calciomercato di Sky. Era una gara a chi ne sapeva più di un altro. “Non possiamo sospendere il campionato”, “Juve Napoli si deve giocare”. Tutti esperti. O tutti devoti a questa maledetta industria del calcio? Hanno la faccia tosta questi giornalisti diventati opinionisti di accodarsi ai vari signor Nessuno, tipo il ct della nazionale Roberto Mancini, nel pretendere l’apertura degli spalti, pena il collasso della industria del calcio oltre che la malinconia dei giocatori non sostenuti dai tifosi. Penso alle bare di Bergamo e ai milioni di positivi. Penso a me che, per motivi di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Verrebbe da chiedere, implorare ad alta voce: «Per favore, spegnete l’informazione». Terribile pensarlo, ancora peggio dirlo ad alta voce. A che punto siamo arrivati? Vedevo ieri sera Ilmercato di Sky. Era una gara a chi ne sapeva più di un altro. “Non possiamo sospendere il campionato”, “Juve Napoli si deve giocare”. Tutti esperti. O tutti devoti a questa maledetta industria del? Hanno la faccia tosta questi giornalisti diventati opinionisti di accodarsi ai vari signor Nessuno, tipo il ct della nazionale Roberto Mancini, nel pretendere l’apertura degli spalti, pena il collasso della industria deloltre che la malinconia dei giocatori non sostenuti daisi. Penso alle bare di Bergamo e ai milioni di positivi. Penso a me che, per motivi di ...

