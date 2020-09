Il gatto senza occhi e pelo è una star del web (Di mercoledì 30 settembre 2020) Jasper, il gatto senza occhi e senza pelo, è una star sui social: l’esemplare di sphynx, come se non bastasse, ha avuto anche un ictus senza occhi e senza peli: ad un primo sguardo Jasper potrebbe sembrare una creatura uscita da un film horror. Ma non fermatevi alle apparenze. Questo gatto sphynx, più unico che… L'articolo Il gatto senza occhi e pelo è una star del web Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Jasper, il, è unasui social: l’esemplare di sphynx, come se non bastasse, ha avuto anche un ictuspeli: ad un primo sguardo Jasper potrebbe sembrare una creatura uscita da un film horror. Ma non fermatevi alle apparenze. Questosphynx, più unico che… L'articolo Ilè unadel web Corriere Nazionale.

BKCWFTADB_ : “Io e il mio gatto... siamo due randagi senza nome che non appartengono a nessuno e a cui nessuno appartiene.” A. H… - blue_s_mochi : Praticamente io riesco ad addormentarmi senza ansia solo se c’è il mio gatto vicino - Jhyrar : @citrepiotta Oddio, non intendevo in senso negativo (più nel senso di senza peli sulla lingua o sfacciata?) tipo qu… - valemcmlxxxi : @rudi_de_fanti @Iris74608435 il gatto sta wherever lui vuole??... senza ma e senza se?????? - _Mamjara_ : RT @PerculoPio: Ma come fa la gente a guardare un film sul divano senza un gatto in braccio? -

Ultime Notizie dalla rete : gatto senza Il gatto senza occhi e pelo è una star del web Corriere Nazionale Colline di tristezza rifiutato da più di 10 mila donne: l’esperimento su Tinder dell’artista torinese

L’artista torinese Colline di tristezza ha deciso di compiere un esperimento su Tinder. Ha creato un profilo con la foto di un gatto ed è stato rifiutato da più di 10mila donne. Colline di tristezza è ...

Tianyi Lu, dirigere senza la paura

È tornato quarant’anni dopo in un mondo completamente cambiato. Un mondo molto più grande, come testimoniano le 206 candidature al IX Premio internazionale di direzione d’orchestra “Guido Cantelli”, d ...

L’artista torinese Colline di tristezza ha deciso di compiere un esperimento su Tinder. Ha creato un profilo con la foto di un gatto ed è stato rifiutato da più di 10mila donne. Colline di tristezza è ...È tornato quarant’anni dopo in un mondo completamente cambiato. Un mondo molto più grande, come testimoniano le 206 candidature al IX Premio internazionale di direzione d’orchestra “Guido Cantelli”, d ...