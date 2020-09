I test rapidi per il coronavirus a scuola (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministero della Salute ha dato parere favorevole: in arrivo 5 milioni di kit per identificare più velocemente i positivi, ma con qualche cautela Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministero della Salute ha dato parere favorevole: in arrivo 5 milioni di kit per identificare più velocemente i positivi, ma con qualche cautela

Come aveva preannunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, si amplia l’uso dei test antigenici rapidi usati finora negli aeroporti. A stretto giro arriva il via libera da parte del ...

