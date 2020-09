Grande Fratello Vip 5, anticipazioni oggi, puntata 30 settembre 2020 (Video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni del daytime del 30 settembre 2020 30 settembre 2020 06:58. Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020)Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime.Vip 5: ledel daytime del 303006:58.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Matilde49700034 : RT @Caalliope: Stefania ??: 'col cambré me so presa 'na bella incriccata' Matilde ride Stefi??: 'aspè me devo piglià la pastiglia' Mati: 'è b… - star46843 : RT @Caalliope: Stefania ??: 'col cambré me so presa 'na bella incriccata' Matilde ride Stefi??: 'aspè me devo piglià la pastiglia' Mati: 'è b… -