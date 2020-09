Giorgio Armani: “La mia sfilata in tv senza gerarchie e privilegi. Perché dobbiamo scoprire un modo più umano per essere connessi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per una volta tutti, addetti ai lavori e non, hanno visto una mia collezione insieme, nello stesso momento, senza gerarchie o privilegi. Se democrazia deve essere, che sia vera”. Giorgio Armani il rivoluzionario. Non era mai successo prima nella storia della moda che uno stilista presentasse la sua collezione in televisione. Mai. Ma lui ha deciso di rompere ancora una volta gli schemi e dire basta ai défilé appannaggio di una cerchia ristretta e selezionatissima di addetti ai lavori, pronti a disporsi rigorosamente in ordine gerarchico sulle poche file di posti a sedere. Lo scorso febbraio era stato il primo a sfilare a porte chiuse intuendo la portata dell’epidemia di coronavirus che proprio nei giorni della Settimana della Moda di Milano si preparava a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per una volta tutti, addetti ai lavori e non, hanno visto una mia collezione insieme, nello stesso momento,. Se democrazia deve, che sia vera”.il rivoluzionario. Non era mai successo prima nella storia della moda che uno stilista presentasse la sua collezione in televisione. Mai. Ma lui ha deciso di rompere ancora una volta gli schemi e dire basta ai défilé appannaggio di una cerchia ristretta e selezionatissima di addetti ai lavori, pronti a disporsi rigorosamente in ordine gerarchico sulle poche file di posti a sedere. Lo scorso febbraio era stato il primo a sfilare a porte chiuse intuendo la portata dell’epidemia di coronavirus che proprio nei giorni della Settimana della Moda di Milano si preparava a ...

OlimpiaMI1936 : ?? Giorgio Armani e Leo Dell’Orco dedicano l’inizio del Campionato a medici e operatori sanitari ??… - SalernoSal : Grazie davvero a Giorgio Armani @armani di aver scelto @La7tv per presentare al mondo la sua collezione in televisi… - repubblica : Giorgio Armani: “Smettiamo di produrre troppo. È la lezione di questi mesi” - Noovyis : (Giorgio Armani: “La mia sfilata in tv senza gerarchie e privilegi. Perché dobbiamo scoprire un modo più umano per… - savgreco : RT @EikonSC: I brand in Italia e #COVID19: questa settimana @GruppoCDP e @GeneraliItalia le aziende più citate online; bene anche #Ferrero,… -