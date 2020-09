Fabrizio Moro | in arrivo un film scritto e diretto dal cantante | l’annuncio sui social

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è unche ha iniziato la sua carriera nel 1996, pubblicando il suo primo singolo dal titolo Per tutta un’altra destinazione. Tuttavia il grande successo lo ottiene nel 2007 quando, con il brano Pensa, partecipa nella Sezione Giovani al Festival di Sanremo. Una carriera in continua ascesa, la quale lo ha portato anche a scrivere per altri famosi interpreti, come per esempio Noemi, gli Stadio ed Emma Marrone. Nel 2018, inoltre, vince la kermesse canora della Città dei Fiori e, insieme a Ermal Meta, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest con Non mi avete fatto niente. Oltre ad aver vinto numerosi premi per il suo lavoro come, sbarca anche in televisione come professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Adesso, però, è pronto ...