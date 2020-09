Elisabetta Gregoraci: “Il mio addio a Briatore? Una cosa delicata. Ma è cominciata da…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip è un batti e ribatti tra Elisabetta Gregoraci e l'ex marito, Flavio Briatore. Nelle scorse ore il noto imprenditore aveva replicato a lei che aveva detto: "Ho fatti tanti sacrifici per stare con lui". "Rinunci a ciò che le passo", aveva tuonato lui. Nelle scorse ore lei ha parlato di nuovo del loro matrimonio in una chiacchierata con i coinquilini e ha sottolineato: «Mi trascurava molto». E si è riferita ad un episodio in particolare: «Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato. Ma è successa una cosa quando stava male mia mamma. Mia mamma è morta e il giorno del funerale lui se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. E io quel giorno non gliel'ho più perdonato. Mi ha ... Leggi su golssip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip è un batti e ribatti trae l'ex marito, Flavio. Nelle scorse ore il noto imprenditore aveva replicato a lei che aveva detto: "Ho fatti tanti sacrifici per stare con lui". "Rinunci a ciò che le passo", aveva tuonato lui. Nelle scorse ore lei ha parlato di nuovo del loro matrimonio in una chiacchierata con i coinquilini e ha sottolineato: «Mi trascurava molto». E si è riferita ad un episodio in particolare: «Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato. Ma è successa unaquando stava male mia mamma. Mia mamma è morta e il giorno del funerale lui se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. E io quel giorno non gliel'ho più perdonato. Mi ha ...

