Coronavirus, aumentano i tamponi e aumentano i nuovi casi positivi. Ma scendono i ricoveri e gli ospedali restano semi vuoti [DATI e DETTAGLI] (Di mercoledì 30 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 19 morti, 1.198 guariti e 1.851 nuovi casi su 105.564 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,75% dei tamponi effettuati, in ulteriore calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (287), Lazio (210), Lombardia (201), Piemonte (170), Sicilia (170), Veneto (155), Toscana (120), Emilia Romagna (101) e Puglia (99). Anche oggi la Regione con il numero più basso di casi è la Calabria, appena 18 nuovi positivi, di cui 4 immigrati. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 314.861 ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 19 morti, 1.198 guariti e 1.851su 105.564. Oggi è risultato positivo l’1,75% deieffettuati, in ulteriore calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero disono state oggi Campania (287), Lazio (210), Lombardia (201), Piemonte (170), Sicilia (170), Veneto (155), Toscana (120), Emilia Romagna (101) e Puglia (99). Anche oggi la Regione con il numero più basso diè la Calabria, appena 18, di cui 4 immigrati. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 314.861 ...

