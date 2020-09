Como | abusava delle figlie minorenni | padre condannato a 8 anni e mezzo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella provincia diunè statoa 8di reclusione dopo aver abusatosue due. È successo ad Albate, un paesino in provincia diin Lombardia. Qui quattrofa due ragazzesono state vittime di abusi sessuali da parte del. A scoprire … L'articolo proviene da .

DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Papà abusava delle figlie, condannato a 8 anni e mezzo - laprovinciadico : Papà abusava delle figlie, condannato a 8 anni e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Como abusava

Fanpage.it

Quattro anni dopo la prima denuncia è arrivata la sentenza di condanna a otto anni e mezzo di carcere a un padre accusato di aver abusato delle due figlie, all'epoca dei fatti minorenni e affette da d ...Fu una suora, che seguiva per motivi educativi le due ragazzine - all’epoca dei fatti minorenni - a lanciare per prima l’allarme: in quella casa (segnalò ai servizi sociali) ci sono episodi di maltrat ...