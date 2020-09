Champions League, stabilite le quattro fasce per i sorteggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Champions League 2020/21 nascerà domani 1 ottobre con i sorteggi della fase a gironi alle ore 18, con la prima giornata in programma il 20-21 ottobre. Stasera le ultime tre partite degli spareggi playoff con la qualificazione di Salisburgo, Krasnodar e Midtjylland. Si è così completato il quadro delle 32 partecipanti alla prossima edizione della Champions. Il sorteggio degli 8 gironi da 4 verrà effettuato seguendo il criterio delle fasce.LE quattro fascePrima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) La2020/21 nascerà domani 1 ottobre con idella fase a gironi alle ore 18, con la prima giornata in programma il 20-21 ottobre. Stasera le ultime tre partite degli spareggi playoff con la qualificazione di Salisburgo, Krasnodar e Midtjylland. Si è così completato il quadro delle 32 partecipanti alla prossima edizione della. Ilo degli 8 gironi da 4 verrà effettuato seguendo il criterio delle.LEPrima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia ...

