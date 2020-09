Caro bollette gas e luce. Ecco quanto pagheremo in più e perché (Di mercoledì 30 settembre 2020) Salasso record in arrivo per le famiglie italiane. Da ottobre, infatti, le bollette di luce e gas subiranno ingenti rincari. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha infatti fatto sapere che la luce aumenterà del 15,6% e il gas dell'11,4%.L'effetto rimbalzoIn realtà l'aumento è frutto di un rimbalzo dovuto alla ripresa economica post lockdown da Coronavirus. Durante la quarantena, infatti, quando tutte le attività economiche erano ferme, i consumi energetici erano crollati e di conseguenza anche i costi delle bollette che nel secondo trimestre avevano subito un ribasso del 18,3% per elettricità e del 13,5% per il gas, tendenza proseguita anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l'elettricità (+3,3%).Arera ha infatti ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) Salasso record in arrivo per le famiglie italiane. Da ottobre, infatti, ledie gas subiranno ingenti rincari. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha infatti fatto sapere che laaumenterà del 15,6% e il gas dell'11,4%.L'effetto rimbalzoIn realtà l'aumento è frutto di un rimbalzo dovuto alla ripresa economica post lockdown da Coronavirus. Durante la quarantena, infatti, quando tutte le attività economiche erano ferme, i consumi energetici erano crollati e di conseguenza anche i costi delleche nel secondo trimestre avevano subito un ribasso del 18,3% per elettricità e del 13,5% per il gas, tendenza proseguita anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l'elettricità (+3,3%).Arera ha infatti ...

