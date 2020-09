Benevento-Inter | dove vederla in TV stasera

(Di mercoledì 30 settembre 2020) È uno dei recuperi della prima giornata di Serie A, si gioca: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 18

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - Inter : Tutte le foto ?? - Tealto2 : RT @bncalcio: ?? Benevento - Inter ?? Stadio Ciro Vigorito ?? 30/09/20 ~ 18:00 ?? #SerieATIM @seriea ??????? #ForzaStrega - passione_inter : VIDEO - Benevento-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: scalpita Vidal - -

Dopo la scoperta di 14 tesserti del Genoa positivi al Covid, si rischia lo stop. Oggi alle 18.00 in campo Udinese-Spezia, Benevento-Inter. Stasera Lazio-Atalanta Una sorta di incubo, dal quale sembra ...Quella tra Benevento e Inter è la partita valida per il recupero della 1a giornata di Serie A. Fischio d'inizio oggi mercoledì 30 settembre in orario alle 18 allo stadio Vigorito di Benevento davanti ...