Antonio Ciontoli è stato condannato in appello a 14 anni di carcere per l’omicidio di Marco Vannini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere nel secondo processo d’appello per la morte di Marco Vannini, avvenuta a Ladispoli, Roma, nel maggio del 2015. La moglie e i due figli di Ciontoli, Federico e Martina, quest’ultima Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)a 14dinel secondo processo d’per la morte dini, avvenuta a Ladispoli, Roma, nel maggio del 2015. La moglie e i due figli di, Federico e Martina, quest’ultima

rtl1025 : Antonio #Ciontoli condannato a 14 anni mentre la moglie e due figli a 9 anni e 4 mesi per la morte di #MarcoVannini… - matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - maximone816 : RT @chilhavistorai3: +++ Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, per la moglie e i figli 9 anni e 4 mesi. In diretta la sent… - Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni. Condannati anche la moglie e i figli per omicidi… -