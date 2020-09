Aeroporti italiani | ENAC-Assaeroporti | tutelare investimenti e livelli occupazionali

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Si è svolto oggi, 30 settembre 2020, un incontro trae Ass, l’Associazione delle società di gestione aeroportuale italiane. La riunione, convocata su richiesta dell’Associazione, ha visto la partecipazione del Presidente dell’, dei Vice Presidenti e del Direttore Generale di Ass. L’incontro è stata l’occasione per avviare un confronto, in visione prospettica, sul futuro degli, duramente colpiti dalla crisi, e sulla necessaria ripartenza del settore, strategico per la ripresa economica del Paese. I vertici associativi, inoltre, hanno rappresentato all’le criticità legate all’attuazione degliprogrammati e hanno ribadito la ...

