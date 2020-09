70 anni di Renato Zero, compleanno amaro: il figlio è nei guai (Di mercoledì 30 settembre 2020) guai in vista per il figlio di Renato Zero, Roberto Anselmi Fiacchini: per lui una nuova accusa di maltrattamenti. Quando si dice che non c’è cosa più brutta di quella di rovinare il compleanno al proprio padre, non si sbaglia mai. Certe date, poi, arrivano una volta sola e dovrebbero portare gioia e serenità. Parliamo … Questo articolo 70 anni di Renato Zero, compleanno amaro: il figlio è nei guai è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 settembre 2020)in vista per ildi, Roberto Anselmi Fiacchini: per lui una nuova accusa di maltrattamenti. Quando si dice che non c’è cosa più brutta di quella di rovinare ilal proprio padre, non si sbaglia mai. Certe date, poi, arrivano una volta sola e dovrebbero portare gioia e serenità. Parliamo … Questo articolo 70di: ilè neiè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

