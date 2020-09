Versamento contanti: quando scatta la segnalazione e chi rischia (Di martedì 29 settembre 2020) Qualsiasi correntista dovrebbe sempre fare attenzione quando decide di depositare dei contanti, ovvero quando effettua il Versamento contanti in banca. E ciò indipendentemente dalla causa del Versamento: ad es. il denaro frutto di una vendita, i soldi in eredità del parente deceduto, le banconote donate da un amico. Si tratta, infatti, di un’operazione che potrebbe portare a conseguenze con il Fisco. Vediamo allora in questo articolo quando scatta la segnalazione e chi davvero rischia un accertamento fiscale, nel caso l’Agenzia delle Entrate sia addivenuta al sospetto che dietro il Versamento contanti ci sia un fenomeno di “nero”. Facciamo ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 settembre 2020) Qualsiasi correntista dovrebbe sempre fare attenzionedecide di depositare dei, ovveroeffettua ilin banca. E ciò indipendentemente dalla causa del: ad es. il denaro frutto di una vendita, i soldi in eredità del parente deceduto, le banconote donate da un amico. Si tratta, infatti, di un’operazione che potrebbe portare a conseguenze con il Fisco. Vediamo allora in questo articololae chi davveroun accertamento fiscale, nel caso l’Agenzia delle Entrate sia addivenuta al sospetto che dietro ilci sia un fenomeno di “nero”. Facciamo ...

infoiteconomia : Versamento contanti: documenti necessari per il Fisco - infoiteconomia : Versamento contanti e accertamenti bancari: le novità - infoiteconomia : Versamento in contanti: quali documenti servono in caso di accertamenti (sentenza) - qui_finanza : Versamento contanti e accertamenti bancari: le novità Una sentenza della Cassazione chiarisce quando gli accertamen… - PaoloBMb70 : Versamento contanti e accertamenti bancari: le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Versamento contanti Versamento contanti e accertamenti bancari: le novitĂ QuiFinanza Famiglie e negozi chiusi per lockdown: previsti sconti sulla Tari per 1,2 milioni

ANCONA - Taglio fino al 25% della quota variabile della tassa rifiuti per le aziende costrette a chiudere per il lockdown. Una manovra complessiva da 1,2 milioni di cui 800mila euro per ...

Cbi e l’innovazione dell’open banking "La banca? Una piattaforma di servizi"

"Bank as a platform", la banca come piattaforma. Ecco l’espressione utilizzata spesso per descrivere un processo di trasformazione del settore finanziario che probabilmente cambierà le abitudini di mo ...

ANCONA - Taglio fino al 25% della quota variabile della tassa rifiuti per le aziende costrette a chiudere per il lockdown. Una manovra complessiva da 1,2 milioni di cui 800mila euro per ..."Bank as a platform", la banca come piattaforma. Ecco l’espressione utilizzata spesso per descrivere un processo di trasformazione del settore finanziario che probabilmente cambierà le abitudini di mo ...