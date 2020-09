‘Uomini e Donne’, l’amaro sfogo di Ludovico Ciotti dopo essere stato eliminato da Sophie Codegoni: “Non è tutto oro ciò che luccica…” (Di martedì 29 settembre 2020) Ludovico Ciotti non ha preso per niente bene l’eliminazione di Sophie Codegoni, che abbiamo visto andare in onda ieri pomeriggio a Uomini e Donne. Convinto di essere arrivato al cuore della tronista in pochissimi incontri, il ragazzo dagli occhi azzurri è invece stato accolto da un’amara sorpresa: la giovane, infatti, ha svelato di non nutrire nei suoi confronti quel trasporto che si sarebbe aspettata e ha deciso, perciò, di interrompere la loro frequentazione. Tra l’altro, la conoscenza tra Sophie e Ludovico aveva già fatto discutere negli scorsi giorni, quando Maria De Filippi ha colto l’occasione della loro uscita per annunciare la novità di questa stagione: le esterne prive di contenuti importanti ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 settembre 2020)non ha preso per niente bene l’eliminazione di, che abbiamo visto andare in onda ieri pomeriggio a Uomini e Donne. Convinto diarrivato al cuore della tronista in pochissimi incontri, il ragazzo dagli occhi azzurri è inveceaccolto da un’amara sorpresa: la giovane, infatti, ha svelato di non nutrire nei suoi confronti quel trasporto che si sarebbe aspettata e ha deciso, perciò, di interrompere la loro frequentazione. Tra l’altro, la conoscenza traaveva già fatto discutere negli scorsi giorni, quando Maria De Filippi ha colto l’occasione della loro uscita per annunciare la novità di questa stagione: le esterne prive di contenuti importanti ...

