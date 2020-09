Truffa dello specchietto, nuovi tentativi a Bollate, l’identikit del sospettato (Di martedì 29 settembre 2020) Ennesimo caso di tentata Truffa dello specchietto a Bollate, in via Dante Alighieri, ai danni di una ragazza. Il modus operandi è ormai piuttosto noto, con la vittima viene fatta accostare attraverso la simulazione di un rumore avvenuto a causa di un contatto che ha danneggiato la vettura del Truffatore (frequente è lo specchietto retrovisore), … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Truffa dello specchietto, nuovi tentativi a Bollate, l’identikit del sospettato proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 29 settembre 2020) Ennesimo caso di tentata, in via Dante Alighieri, ai danni di una ragazza. Il modus operandi è ormai piuttosto noto, con la vittima viene fatta accostare attraverso la simulazione di un rumore avvenuto a causa di un contatto che ha danneggiato la vettura deltore (frequente è loretrovisore), … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, l’identikit delproviene da Il Notiziario.

gabrieppe5stars : RT @tufotufino: @La_manina__ @carloemme50 Fa rabbia sentire un architetto della truffa e soprattutto vedere la sua faccia da c..o dire che… - news_rimini : Novafeltria: 50enne cade nella truffa dello specchietto all'incrocio dell'ospedale - Novafeltria - Cronaca - GenovaQuotidian : Tenta la truffa dello specchietto, ma l’anziana che tenta di fregare non ci cade e lo denuncia - nessungiorno : Quando ero giovane pensavo che studiare mi avrebbe dato più accesso ad ogni settore. Uscita definitivamente dal 'mo… - azpuita : New post (Tentano di raggirare un anziano con la truffa dello specchietto: denunciati) has been published on Newsim… -