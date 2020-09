Teatro, riparte la rassegna “Terra d’Anacapri” (Di martedì 29 settembre 2020) di Marco Milano riparte sulla terra dei Faraglioni la rassegna “Terra d’Anacapri: patrimonio, Teatro & letteratura”. Il progetto, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, inaugurato a dicembre 2019 avrebbe dovuto aprire la stagione culturale anacaprese e invece, in un’ottica di destagionalizzazione turistica, accompagnerà il pubblico da settembre a dicembre 2020. La kermesse prevede tre percorsi tematici, “Passeggiando ad Anacapri”, “Conversando ad Anacapri” e “Anacapri fa Teatro”. Ad aprire la nuova fase della rassegna sono state nei giorni scorsi una visita “archeologica” organizzata dall’associazione “Apragopolis”, che ha visto i visitatori alla scoperta di Villa Damecuta ed un evento al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) di Marco Milanosulla terra dei Faraglioni la“Terra d’Anacapri: patrimonio,& letteratura”. Il progetto, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, inaugurato a dicembre 2019 avrebbe dovuto aprire la stagione culturale anacaprese e invece, in un’ottica di destagionalizzazione turistica, accompagnerà il pubblico da settembre a dicembre 2020. La kermesse prevede tre percorsi tematici, “Passeggiando ad Anacapri”, “Conversando ad Anacapri” e “Anacapri fa”. Ad aprire la nuova fase dellasono state nei giorni scorsi una visita “archeologica” organizzata dall’associazione “Apragopolis”, che ha visto i visitatori alla scoperta di Villa Damecuta ed un evento al ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatro riparte Concerti, si riparte con De Gregori a teatro dal 4 dicembre: 600 posti, congiunti inclusi Il Fatto Quotidiano “Ridere” dei Legnanesi apre in sicurezza la stagione al Teatro Giuditta Pasta

Riparte la stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno con un doppio appuntamento: sul palco I Legnanesi con lo spettacolo "Ridere" ...

