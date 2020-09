Serie A, parla il virologo Crisanti: “Genoa e Napoli subito in quarantena” (Di martedì 29 settembre 2020) "Questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus ed allo stesso tempo fa capire le conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione".Sono le parole del virologo Andrea Crisanti che intervenuto sulle frequenze di "Radio 24", si è espresso in merito al caso dei 14 positivi tra i calciatori e lo staff del Genoa. "Quello che è accaduto è che durante l'allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo. Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per il calcio una misura che invece viene applicata a tutti quanti gli altri". Sulla quarantena dei giocatori del Genoa: ”Per forza, non ci sono alternative e anche quelli ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) "Questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus ed allo stesso tempo fa capire le conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione".Sono le parole delAndreache intervenuto sulle frequenze di "Radio 24", si è espresso in merito al caso dei 14 positivi tra i calciatori e lo staff del Genoa. "Quello che è accaduto è che durante l'allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo. Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per il calcio una misura che invece viene applicata a tutti quanti gli altri". Sulla quarantena dei giocatori del Genoa: ”Per forza, non ci sono alternative e anche quelli ...

Gianni Nanni, coordinatore dei medici di Serie A, è stato intervistato oggi da Sky Sport e ha parlato delle possibili decisioni che verranno prese per la prossima giornata di campionato a seguito dei ...

MERCATO: spunta una pretendente per Fella

Diciassette gol in ventotto gare di Serie C, questo il bigliettino da visita con cui si è presentato a Salerno l'attaccante Giuseppe Fella (27), ufficializzato appena pochi giorni ...

Diciassette gol in ventotto gare di Serie C, questo il bigliettino da visita con cui si è presentato a Salerno l'attaccante Giuseppe Fella (27), ufficializzato appena pochi giorni ...