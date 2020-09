Rimini, 20enne percorre 10 chilometri di autostrada con il monopattino elettrico e viene multato: sui social spunta un video del gesto (Di martedì 29 settembre 2020) Dieci chilometri di autostrada, tra Rimini e Cesena, percorsi a bordo del proprio monopattino elettrico perché “era in ritardo per un colloquio di lavoro”. È quanto successo qualche giorno fa, protagonista un ventenne residente a Rimini. Fermato dalla Polstrada all’altezza dell’area di servizio Rubicone est, il ragazzo era stato multato per aver circolato sulla strada a percorrenza veloce con un veicolo non ammesso e la sua vicenda era apparsa su molti giornali, soprattutto locali. Oggi a distanza di qualche giorno, sui social è cominciato a circolare un video che mostra proprio il gesto compiuto dal giovane. video Tik Tok L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Diecidi, trae Cesena, percorsi a bordo del proprioperché “era in ritardo per un colloquio di lavoro”. È quanto successo qualche giorno fa, protagonista un ventenne residente a. Fermato dalla Polstrada all’altezza dell’area di servizio Rubicone est, il ragazzo era statoper aver circolato sulla strada anza veloce con un veicolo non ammesso e la sua vicenda era apparsa su molti giornali, soprattutto locali. Oggi a distanza di qualche giorno, suiè cominciato a circolare unche mostra proprio ilcompiuto dal giovane.Tik Tok L'articolo ...

