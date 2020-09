Potere al Popolo: “Con la nuova giunta De Luca, interessi personali e un sistema neo-feudale” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Potere al Popolo sulla nuova giunta di Vincenzo De Luca. È stata nominata la nuova giunta regionale della Campania con De Luca presidente e noi ci sentiamo di fare qualche riflessione. Innanzitutto, la figura che più ci interessa qui nel Sannio è quella di Mario Morcone. L’ex prefetto, oggi assessore alle Politiche della sicurezza in Regione, è diventato all’inizio di quest’anno Presidente della Greenenergy Holding Spa, azienda energetica presente su tutto il territorio nazionale con 5 stabilimenti attivi in Campania. Si tratta della stessa società che dovrebbe costruire il biodigestore da 45 milioni di euro a Ponte ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota dialsulladi Vincenzo De. È stata nominata laregionale della Campania con Depresidente e noi ci sentiamo di fare qualche riflessione. Innanzitutto, la figura che più ci interessa qui nel Sannio è quella di Mario Morcone. L’ex prefetto, oggi assessore alle Politiche della sicurezza in Regione, è diventato all’inizio di quest’anno Presidente della Greenenergy Holding Spa, azienda energetica presente su tutto il territorio nazionale con 5 stabilimenti attivi in Campania. Si tratta della stessa società che dovrebbe costruire il biodigestore da 45 milioni di euro a Ponte ...

