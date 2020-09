Patrizia De Blanck, conoscete il suo patrimonio (Di martedì 29 settembre 2020) A vederla nella Casa del Gf vip, tra parolacce, doppi sensi e intemperanze, la contessa Patrizia de Blanck sembra tutto meno che nobile. E invece non ci sono dubbi: lo è. Nonostante quanto rivelato a Domenica live. In Tv è tornata fuori una vecchia storia: Patrizia non avrebbe diritto al titolo di contessa perché non sarebbe figlia del conte Guillermo de Blanck Menocal, marito della madre, la marchesa Lloyd Dario. Il vero padre sarebbe Asvero Gravelli, un gerarca fascista del quale la bellissima e intraprendente signora Dario fu l’amante. Con una conseguenza clamorosa in quanto Asvero, secondo le insinuazioni dei giornali dell’epoca, sarebbe stato il figlio segreto di Benito Mussolini. Il duce poteva quindi essere il nonno di Patrizia e di suo fratello. In ... Leggi su aciclico (Di martedì 29 settembre 2020) A vederla nella Casa del Gf vip, tra parolacce, doppi sensi e intemperanze, la contessadesembra tutto meno che nobile. E invece non ci sono dubbi: lo è. Nonostante quanto rivelato a Domenica live. In Tv è tornata fuori una vecchia storia:non avrebbe diritto al titolo di contessa perché non sarebbe figlia del conte Guillermo deMenocal, marito della madre, la marchesa Lloyd Dario. Il vero padre sarebbe Asvero Gravelli, un gerarca fascista del quale la bellissima e intraprendente signora Dario fu l’amante. Con una conseguenza clamorosa in quanto Asvero, secondo le insinuazioni dei giornali dell’epoca, sarebbe stato il figlio segreto di Benito Mussolini. Il duce poteva quindi essere il nonno die di suo fratello. In ...

