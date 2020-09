Omicidio Vannini, i genitori di Marco: «In quei 110 minuti hanno voluto che nostro figlio morisse» (Di martedì 29 settembre 2020) «Noi che eravamo una famiglia tranquilla, non sapevamo cosa fosse un processo, cosa fosse un’aula di tribunale, ci siamo trovati ad andare a piazzale Clodio. Io neanche sapevo com’era il palazzo di giustizia», così la signora Marina, la mamma di Marco Vannini, in un’intervista a ‘Fanpage’. Lei e il marito Valerio stanno aspettando l’ennesima sentenza sull’Omicidio del figlio dopo che la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello, fissato per domani, 30 settembre, che vedrà i giudici pronunciarsi nuovamente. leggi anche l’articolo —> Processo Marco Vannini, la richiesta della difesa: “Assolvete i familiari di Antonio Ciontoli” Omicidio ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020) «Noi che eravamo una famiglia tranquilla, non sapevamo cosa fosse un processo, cosa fosse un’aula di tribunale, ci siamo trovati ad andare a piazzale Clodio. Io neanche sapevo com’era il palazzo di giustizia», così la signora Marina, la mamma di, in un’intervista a ‘Fanpage’. Lei e il marito Valerio stanno aspettando l’ennesima sentenza sull’deldopo che la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello, fissato per domani, 30 settembre, che vedrà i giudici pronunciarsi nuovamente. leggi anche l’articolo —> Processo, la richiesta della difesa: “Assolvete i familiari di Antonio Ciontoli”...

