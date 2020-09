Nota conduttrice trans rivela: “Io e Pierpaolo Petrelli abbiamo avuto una storia prima del GF Vip” (Di martedì 29 settembre 2020) Grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020 per via del flirt (che per ora non è approdato a nulla di concreto) con la bellissima Elisabetta Gregoraci, ex lady Briatore, Pierpaolo Petrelli in questi giorni è finito al centro del gossip nostrano anche per via di un altro flirt. O meglio di una vera e propria storia che avrebbe avuto con una Nota conduttrice trans poco prima di entrare nella Casa del GF Vip 2020. La confessione della conduttrice trans Manila Gorio Almeno questo è quello che sostiene Manila Gorio, famosa conduttrice pugliese che non è nuova a dichiarazioni di questo tipo. Secondo la donna, il flirt con Pierpaolo Petrelli ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020) Grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020 per via del flirt (che per ora non è approdato a nulla di concreto) con la bellissima Elisabetta Gregoraci, ex lady Briatore,in questi giorni è finito al centro del gossip nostrano anche per via di un altro flirt. O meglio di una vera e propriache avrebbecon unapocodi entrare nella Casa del GF Vip 2020. La confessione dellaManila Gorio Almeno questo è quello che sostiene Manila Gorio, famosapugliese che non è nuova a dichiarazioni di questo tipo. Secondo la donna, il flirt con...

brunotortorell1 : Luisella Costamagna conduce la nuova stagione di Agorarai conduttrice nota per le sua posizione moderata ed equidis… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è Stefania Orlando? Biografia, Carriera, Vita Privata e Curiosità sulla nota conduttrice - coccolevere2013 : Non solo uomini.... La violenza non ha genere. - mario96326808 : @Link4Universe a caso yt mi propone una vecchia puntata di c'è spazio per tutti (tv2000). Disperati tentativi di Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Nota conduttrice Incredibile somiglianza con la mamma: è la figlia della nota conduttrice SoloGossip.it Gerry Scotti brutta notizia per il conduttore: i fan preoccupati, ma cosa è accaduto?

Gerry Scotti brutta notizia per il noto conduttore di Canale 5. Il conduttore pavese ha gettarto nello sconforto il pubblico a casa.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbotta contro Alfonso Signorini: “Se dici queste cose sei stro**o”

Scintille nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini. Il conduttore ha rimproverato l’influencer per il siparietto che ha fatto nella casa più spiata d’Italia do ...

Gerry Scotti brutta notizia per il noto conduttore di Canale 5. Il conduttore pavese ha gettarto nello sconforto il pubblico a casa.Scintille nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini. Il conduttore ha rimproverato l’influencer per il siparietto che ha fatto nella casa più spiata d’Italia do ...