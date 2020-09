Niente OnePlus 8T Pro: ormai è ufficiale, lo conferma Pete Lau (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarà il OnePlus 8T Pro: lo ha confermato direttamente il CEO di OnePlus (l’indiscrezione è rimbalzata sulle pagine del social network cinese Weibo), Pete Lau. Il dirigente ha ribadito che quest’anno non è in programma la variante T del top di gamma, proprio come era stato anticipato in tempi non sospetti (ve ne avevamo parlato anche noi in questo articolo dedicato). La spiegazione è molto semplice: al momento non potrebbe esserci smartphone migliore del OnePlus 8 Pro, che potrà continuare ad essere preso in considerazione da chi vorrà aggiudicarsi un terminale completo, a cui proprio non manca nulla. L’unico dispositivo che si avvicina alla data di presentazione è il OnePlus 8T, di cui sappiamo già ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarà il8T Pro: lo hato direttamente il CEO di(l’indiscrezione è rimbalzata sulle pagine del social network cinese Weibo),Lau. Il dirigente ha ribadito che quest’anno non è in programma la variante T del top di gamma, proprio come era stato anticipato in tempi non sospetti (ve ne avevamo parlato anche noi in questo articolo dedicato). La spiegazione è molto semplice: al momento non potrebbe esserci smartphone migliore del8 Pro, che potrà continuare ad essere preso in considerazione da chi vorrà aggiudicarsi un terminale completo, a cui proprio non manca nulla. L’unico dispositivo che si avvicina alla data di presentazione è il8T, di cui sappiamo già ...

Per il momento non c'è ancora margine di miglioramento per quello che rappresenta il modello di punta dell'attuale catalogo di smartphone di OnePlus ...

La Zen Mode è una delle funzionalità introdotte da OnePlus inizialmente su OnePlus 7 e OnePlus P7 Pro e, successivamente, portata anche sui modelli più datati e, ovviamente, su tutti quelli più nuovi.

