L'export non conosce crisi (Di martedì 29 settembre 2020) La pandemia non ferma la marcia del Made in Italy agroalimentare. Bene i cereali e gli ortaggi, male vino e florovivaismo. Nell'analisi delle performance del nostro sistema economico durante la pandemia interviene anche Ismea, che concentrandosi sulle esportazioni agroalimentari descrive una loro inattesa crescita fino a 22,1 miliardi di euro, che corrisponde a un +3,5% rispetto allo stesso periodo 2019. Nonostante l'arretramento subito nei mesi di aprile e maggio, chiusi rispettivamente -1,5% e -10,2% su base annua, il settore ha dimostrato una particolare vitalità, riprendendo fin da giugno (+3%) il trend mostrato nei primi tre mesi dell'anno, durante i quali le esportazioni segnarono un incremento medio del 10,4%. Grazie inoltre alla contemporanea riduzione delle importazioni, la bilancia commerciale di settore ha chiuso il periodo con 700 milioni di attivo ...

