L'episodio 16 di The Walking Dead 10 su Fox il 5 ottobre chiuderà i conti con i Sussurratori? (Di martedì 29 settembre 2020) Può finalmente iniziare ufficialmente il conto alla rovescia in attesa dell'episodio 16 di The Walking Dead 10 in onda su Fox il prossimo 5 ottobre, a poche ore dalla messa in onda americana. A causa della pandemia in corso e dello stop a riprese, produzioni e doppiaggi, il finale della decima stagione della serie tv AMC è slittato di qualche mese e finalmente i fan proprio domenica prossima, avranno modo di capire come si chiuderà la lunga guerra con i Sussurratori e come sarà il ritorno di Maggie dopo la sua lunga attesa. Tutti i nodi stanno per venire al pettine e i fan sono convinti che l'episodio 16 di The Walking Dead 10 porterà sullo schermo un'altra vittima illustre, ma chi? Un'anteprima estesa del finale della ...

