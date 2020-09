Juventus, assalto a Chiesa: cambia la strategia di Paratici (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus vuole Federico Chiesa ma il tempo stringe. La Vecchia Signora è da tempo sul gioiellino della Fiorentina e della Nazionale ma i 70 milioni di richiestadel patron Commisso risultano, fin qui, un grosso problema. Sono al vaglio diverse ipotesi che potrebbero anche vedere un cambio di strategia da parte dei bianconeri.Juventus, assalto a Chiesa: la strategiacaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594" Paratici (Getty Images)/captionDell'operazione che potrebbe portare Chiesa alla Juventus l'unica cosa certa sembra essere l'offerta dei bianconeri al giocatore. Si parla di un contratto da cinque anni a circa 4,5 milioni netti a stagione. L'offerta pronta a partire in direzione Firenze ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Lavuole Federicoma il tempo stringe. La Vecchia Signora è da tempo sul gioiellino della Fiorentina e della Nazionale ma i 70 milioni di richiestadel patron Commisso risultano, fin qui, un grosso problema. Sono al vaglio diverse ipotesi che potrebbero anche vedere un cambio dida parte dei bianconeri.: lacaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionDell'operazione che potrebbe portareallal'unica cosa certa sembra essere l'offerta dei bianconeri al giocatore. Si parla di un contratto da cinque anni a circa 4,5 milioni netti a stagione. L'offerta pronta a partire in direzione Firenze ...

