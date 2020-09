Il primo sassofono digitale che permette di suonare ovunque

Leggi su wired

(Di martedì 29 settembre 2020) Una divisione netta tra due fazioni, con i puristi dello strumento che storceranno la bocca e i neofiti invece entusiasti per la possibilità di mettere le mani sulYDS-150, ilmodellosviluppato da Yamaha. Gli ingegneri della casa giapponese assicurano che l’ultimo arrivato offrirà un’esperienza autentica a livello acustico, facilitando la riproduzione del suono per porre maggiore attenzione su diteggiatura e creatività. La tecnologiarà di regolare il volume su una gamma di 15 livelli e di collegare lo strumento alle cuffie persenza disturbare gli altri (utile in particolare a chi piacedi notte). E per affinare la sessione, inoltre, con l’app per iOs e Android si ...