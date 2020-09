Il 21enne | Erano troppo felici Ho sbagliato | la mia una cavolata

(Di martedì 29 settembre 2020) "Si, sono stato io". Ha confessato di essere stato lui ad uccidere: Antonio De Marco è lo studente 21 enne arrestato ieri sera per l'omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Segui su affaritaliani.it

Si tratta di un ex coinquilino della coppia. "C'è stata una fortissima premeditazione", spiega il magistrato, il quale però non si sbilancia sul movente: "È stato solo parzialmente chiarito". "Ciò che ...Antonio De Marco era il classico ragazzo della porta accanto: faccia pulita, studente modello, tutto studio e tirocinio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un'immagine confortante che stride con il "com ...