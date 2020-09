“Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset. Ciao Ciao!”. L’annuncio inaspettato dell’amato conduttore (Di martedì 29 settembre 2020) Non è mai stato uno che le manda a dire: oggi più che mai. “Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset. Ciao Ciao!”. Con queste parole Christian Vieri annuncia di aver interrotto definitivamente il suo rapporto lavorativo con l’azienda di Cologno Monzese. E, in particolare, con Tiki Taka, la trasmissione sportiva fino all’anno scorso condotta da Pierlugi Pardo, in cui Bobo era opinionista. Quest’anno, al timone del programma c’è Piero Chiambretti, che ha apportato numerose modifiche alla trasmissione. A partire proprio dagli ospiti presenti in studio. Si conclude definitivamente l’accordo contrattuale tra Christian Vieri e Mediaset. Nella scorsa stagione, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Non è mai stato uno che le manda a dire: oggi più che mai. “Hoilcon!”. Con queste parole Christian Vieri annuncia di aver interrottoil suo rapporto lavorativo con l’azienda di Cologno Monzese. E, in particolare, con Tiki Taka, la trasmissione sportiva fino all’anno scorso condotta da Pierlugi Pardo, in cui Bobo era opinionista. Quest’anno, al timone del programma c’è Piero Chiambretti, che ha apportato numerose modifiche alla trasmissione. A partire proprio dagli ospiti presenti in studio. Si concludel’accordo contrattuale tra Christian Vieri e. Nella scorsa stagione, ...

ManlioDS : Tra le novità della nuova visione per l'internazionalizzazione delle imprese italiane c'è l'inserimento della filie… - myqueenslaysss : @nonsopropri0 Provato ma era a numero chiuso e ho fatto ?? - rielloooo : @lilniex se con dimenticare intendi pure i sentimenti, fortunatamente no, ho chiuso con lui. se però parli solo di… - FilmNewsItaly : Bobo Vieri: 'Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset' - Lespressionista : @lenuccia82 Io sono in stato ansia-elettrica + stomaco chiuso da nuovo lavoro. Ho già bisogno delle ferie...?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho chiuso Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera