Hertz Global Holdings sotto pressione | CFO Esper lascia società

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso, che mostra un calo del 6,61%. Il gruppo del noleggio di veicoli, entrato in Chapter 11 lo scorso maggio, ha annunciato che il chief financial officer Erichato la società per perseguire nuove opportunità.è stato rimpiazzato da Kenny Cheung. Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,093 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in ...