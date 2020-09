Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 29 settembre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) stasera, 29 settembre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata due importanti inchieste che vedono protagonisti l’INPS e il Vaticano. Nella prima inchiesta si partirà dalle polemiche per il raddoppio di stipendio concesso al presidente dell’ente, Pasquale Tridico e si passerà per i tanti problemi che affliggono l’istituto previdenziale, dagli sprechi di denaro pubblico per operazioni immobiliari alle inefficienze e la malagestione dell’erogazione di sussidi e cassa integrazione ai lavoratori in difficoltà. Nell’altra si parlerà invece dei segreti e dello scandalo che sta sconvolgendo il Vaticano: dalla cacciata, da parte di Papa ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 29 settembre 2020), 29, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata due importanti inchieste che vedono protagonisti l’INPS e il Vaticano. Nella prima inchiesta si partirà dalle polemiche per il raddoppio di stipendio concesso al presidente dell’ente, Pasquale Tridico e si passerà per i tanti problemi che affliggono l’istituto previdenziale, dagli sprechi di denaro pubblico per operazioni immobiliari alle inefficienze e la malagestione dell’erogazione di sussidi e cassa integrazione ai lavoratori in difficoltà. Nell’altra si parlerà invece dei segreti e dello scandalo che sta sconvolgendo il Vaticano: dalla cacciata, da parte di Papa ...

