Crac Fusillo | torna in carcere Gianluca Jacopini

È stato nuovamente arrestato dalla Guardia di Finanza di Bari per concorso in bancarotta fraudolenta Gianluca Jacobini, ex direttore generale della Banca Popolare di Bari. Notificato invece un provvedimento di interdizione per il padre Marco jacobini ex presidente della Banca Popolare di Bari. torna così in detenzione Gianluca Jacobini, dopo la revoca della precedente misura cautelare. Questi provvedimenti fanno parte dell'inchiesta sul Crac Fusillo. Nell'inchiesta sono state arrestate complessivamente 6 persone che avrebbero contribuito alla creazione di una "casa del debito" costruita attraverso "una miriade di sospette operazioni straordinarie intercompany, quasi sempre artificiosamente sorrette da perizie di comodo, redatte da professionisti ...

