Caso Genoa, Nanni: "Tutto a rischio? No, solo Genoa-Torino" (Di martedì 29 settembre 2020) Il rappresentante dei medici di Serie A, Gianni Nanni si è detto sorpreso dalla situazione Genoa ma rassicura: "No a blocco della Serie A per il momento" La notizia di ieri sera dei 14 casi positivi al Covid-19 nel Genoa tra giocatori e staff, ha sconvolto l'intera Serie A e si è capito fin da subito che la situazione poteva generare una serie di problemi. In primis per il Napoli che ha già effettuato tamponi a tappeto e a breve si sapranno i risultati. Ma ora resta da capire come è stato possibile il verificarsi di quest' anomalia nel rigido protocollo sanitario e soprattutto se è a rischio la Serie A. A parlare e a rassicurare un pò tutti è Gianni Nanni, il rappresentate dei medici ...

