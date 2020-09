Calciomercato Lazio, proposto Smalling per la difesa (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Lazio: il Manchester United avrebbe proposto Smalling per la difesa La Lazio è alla ricerca di rinforzi in difesa e nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Chris Smalling. Come riportato da Il Messaggero, visto il mancato accordo con la Roma, il Manchester United avrebbe proposto l’inglese ai biancocelesti. Ad oggi, però, rimane una trattativa abbastanza complicata. Meno complessa la strada che porterebbe al giovane Diogo Queirós. Il 21enne del Porto, gestito da Jorge Mendes, potrebbe arrivare ed essere inserito negli slot infiniti riservati agli under 22. La sua candidatura non va sottovalutata soprattutto come colpo last-minute. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020): il Manchester United avrebbeper laLaè alla ricerca di rinforzi ine nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Chris. Come riportato da Il Messaggero, visto il mancato accordo con la Roma, il Manchester United avrebbel’inglese ai biancocelesti. Ad oggi, però, rimane una trattativa abbastanza complicata. Meno complessa la strada che porterebbe al giovane Diogo Queirós. Il 21enne del Porto, gestito da Jorge Mendes, potrebbe arrivare ed essere inserito negli slot infiniti riservati agli under 22. La sua candidatura non va sottovalutata soprattutto come colpo last-minute. Leggi su ...

