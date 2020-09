Benevento | è ufficiale l’arrivo di Iago Falque dal Torino

(Di martedì 29 settembre 2020) “IlCalcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalFootball Club le prestazioni sportive del calciatore“. In questo modo il club campano ufficializza l’arrivo dell’esterno di proprietà granata che si aggregherà alla squadra nelle prossime ore. Sembra difficile in ogni caso un suo impiego contro l’Inter vista l’imminente ufficialità. Inzaghi si rinforza anche nel reparto offensivo.

bncalcio : ?? BENVENUTO IAGO ?? ???? #BENVENUTOIAGO #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficia… - DiMarzio : #Benevento | Ufficiale l'arrivo in prestito di #IagoFalque dal #Torino - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - sportface2016 : #Benevento ufficializza l'arrivo di #IagoFalque - sportli26181512 : Benevento, ufficiale l'arrivo di Iago Falque dal Torino: prestito secco: Il sito della Lega Serie A comunica lo sca… -

Un nuovo rinforzo per il Benevento dopo l'esordio in Serie A con la vittoria in rimonta per 3-2 sul campo della Sampdoria. Iago Falque è un nuovo giocatore giallorosso: non ci sono ancora comunicazion ...La notizia era nota da giorni, adesso è diventata ufficiale: Iago Falque si trasferisce dal Torino al Benevento ...