Bari, ufficiale l’arrivo di Semenzato (Di martedì 29 settembre 2020) Colpo del Bari che ha acquisito a titolo definitivo dal Pordenone Calcio, i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno Daniel Semenzato (11.01.1987 Montebelluna). Il calciatore, che ha firmato un biennale, si unirà al gruppo biancorosso direttamente nel ritiro emiliano e sarà a disposizione di mister Auteri per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL.Cresciuto nelle giovanili dell’Inter (con cui vince una Coppa Italia Primavera nel 2006), Semenzato arriva a calcare i campi della Cadetteria giovanissimo con la maglia del Frosinone nella stagione ’09-’10, dopo la gavetta in C con Montichiari, Portogruaro e Venezia. Veste le maglie di Cittadella, Como, Cremonese Lecce e Treviso prima di passare, nel 2013, al Bassano dove, in tre stagione, mette assieme 83 presenze condite da 10 reti. Nella ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Colpo delche ha acquisito a titolo definitivo dal Pordenone Calcio, i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno Daniel(11.01.1987 Montebelluna). Il calciatore, che ha firmato un biennale, si unirà al gruppo biancorosso direttamente nel ritiro emiliano e sarà a disposizione di mister Auteri per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL.Cresciuto nelle giovanili dell’Inter (con cui vince una Coppa Italia Primavera nel 2006),arriva a calcare i campi della Cadetteria giovanissimo con la maglia del Frosinone nella stagione ’09-’10, dopo la gavetta in C con Montichiari, Portogruaro e Venezia. Veste le maglie di Cittadella, Como, Cremonese Lecce e Treviso prima di passare, nel 2013, al Bassano dove, in tre stagione, mette assieme 83 presenze condite da 10 reti. Nella ...

