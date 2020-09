Al via le riprese di "L'ombra di Caravaggio". Riccardo Scamarcio nel ruolo del pittore - (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo Sacchi Michele Placido racconta la vita tormentata dell'artista perseguitato Se c'è un pezzo di storia italiana che si vende bene al cinema o nelle serie televisive è quella del nostro Rinascimento, magari esplorandone la fine decadente dopo il Concilio di Trento. Basti pensare a Il peccato - Il furore di Michelangelo (2019) di Andrej Koncalovskij per prendere in considerazione il livello «alto» o a serie come Da Vinci's Demons o i Medici se si vuole guardare ad un livello più pop. Rientra in questo filone giocando sul lato oscuro della vita dell'artista anche il nuovo film di Michele Placido di cui sono iniziate da poco le riprese a Napoli. Italia 1600. Michelangelo Merisi (1571-1610), in arte Caravaggio è un pittore geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo Sacchi Michele Placido racconta la vita tormentata dell'artista perseguitato Se c'è un pezzo di storia italiana che si vende bene al cinema o nelle serie televisive è quella del nostro Rinascimento, magari esplorandone la fine decadente dopo il Concilio di Trento. Basti pensare a Il peccato - Il furore di Michelangelo (2019) di Andrej Koncalovskij per prendere in considerazione il livello «alto» o a serie come Da Vinci's Demons o i Medici se si vuole guardare ad un livello più pop. Rientra in questo filone giocando sul lato oscuro della vita dell'artista anche il nuovo film di Michele Placido di cui sono iniziate da poco lea Napoli. Italia 1600. Michelangelo Merisi (1571-1610), in arteè ungeniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a ...

