Ue | Conte | ' 37% risorse Recovery destinato a progetti green'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Nell'uso del Recovery fund si "dovrà dedicare almeno il 37% del volume delle risorse disponibili a progetti green", quindi come Italia "ne approfitteremo per potenziare gli interventi per la prevenzione e il contrasto al dissesto idrogeologico e per contrastare quei fenomeni di consumo del suolo come l'erosione da acqua che nel nostro Paese caratterizzano soprattutto i territori più marginali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alle celebrazioni per i 100 anni di Confagricoltura, oggi a Roma. "Non possiamo abbassare la guardia rispetto alla resilienza delle nostre terre - ha rimarcato il presidente del Consiglio - Per affrontare queste sfide il Piano Conterrà interventi volti a migliorare funzionalità e ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte 37% Conte: 37% del Recovery a misure Green, Superbonus oltre 2021 La Provincia Conte, superbonus oltre il 2021, 37% risorse a misure green

Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle misure chiave attraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery Fund europeo: tanto che il Governo pensa di ...

