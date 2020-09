Scuola, concorso straordinario al via il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Domani il bando sarà in Gazzetta Ufficiale. I nuovi prof saranno pronti per andare in cattedra l'anno prossimo a settembre anche se, secondo l'accordo firmato l'estate scorsa dopo un duro scontro ... Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 settembre 2020) Domani il bando sarà in Gazzetta Ufficiale. I nuovi prof saranno pronti per andare in cattedra l'anno prossimo a settembre anche se, secondo l'accordo firmato l'estate scorsa dopo un duro scontro ...

NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - Agenzia_Ansa : #Scuola Dal 22 ottobre via al concorso straordinario #ANSA - zazoomblog : Concorso straordinario per la scuola dal 22 ottobre al 9 novembre: chi può partecipare e come si svolgono i quiz -… - Mariang15709842 : RT @andreasso1951: Scuola: dal 22 ottobre via al concorso straordinario - Cronaca - ANSA- Falla finita oca giuliva sei l’emblema della diso… - patriziagatto3 : RT @andreasso1951: Scuola: dal 22 ottobre via al concorso straordinario - Cronaca - ANSA- Falla finita oca giuliva sei l’emblema della diso… -