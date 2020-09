“Rendiamo tutti merito al coraggio di Aurelio Visalli” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio Giovanni Pettorino il seguente messaggio: “Sono rimasto particolarmente colpito dalla tragica scomparsa del secondo capo, Aurelio Visalli, caduto in mare durante una generosa operazione di salvataggio di alcuni bagnanti. La prego di far giungere ai familiari di Visalli, così dolorosamente provati, e a tutto il personale del Corpo i miei sentimenti di cordoglio e di solidarietà”. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio Giovanni Pettorino il seguente messaggio: “Sono rimasto particolarmente colpito dalla tragica scomparsa del secondo capo, Aurelio Visalli, caduto in mare durante una generosa operazione di salvataggio di alcuni bagnanti. La prego di far giungere ai familiari di Visalli, così dolorosamente provati, e a tutto il personale del Corpo i miei sentimenti di cordoglio e di solidarietà”.

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - stagatocle : RT @GiuseppeConteIT: La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la… - INEEDAANSWER2 : RT @GiuseppeConteIT: La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la… - mrbassetti : RT @GiuseppeConteIT: La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la… - Blaghi : RT @GiuseppeConteIT: La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rendiamo tutti Cooltra, leader europeo nella mobilità sostenibile, imbocca la corsia di sorpasso verso la strategia omnicanale con Openbravo e Adyen Fortune Italia