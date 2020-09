Raimondo Todaro, il duro sfogo social colpisce i fan: “Niente spegnerà il mio sorriso” (Di lunedì 28 settembre 2020) Per Raimondo Todaro non è proprio un bel periodo, il ballerino ha deciso di sfogarsi sui social lasciando a bocca aperta i suoi fan. Raimondo Todaro (fonte Instagram @TodaroRaimondo)Il ballerino di Ballando con le stelle ha deciso di affidare ai social il suo pensiero, dal momento che per lui questi ultimi mesi non sono stati per nienti facili. Come in molti si ricorderanno, Todaro quest’anno ha messo fine al suo matrimonio con Francesca Tocca, dalla quale ha avuto la sua bellissima bambina. La coppia dopo tanti anni di matrimonio ha deciso di intraprendere strade diverse, tanto che la Tocca ha anche intrapreso una nuova relazione con un altro ballerino Valentin. Anche su Todaro sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Pernon è proprio un bel periodo, il ballerino ha deciso di sfogarsi suilasciando a bocca aperta i suoi fan.(fonte Instagram @)Il ballerino di Ballando con le stelle ha deciso di affidare aiil suo pensiero, dal momento che per lui questi ultimi mesi non sono stati per nienti facili. Come in molti si ricorderanno,quest’anno ha messo fine al suo matrimonio con Francesca Tocca, dalla quale ha avuto la sua bellissima bambina. La coppia dopo tanti anni di matrimonio ha deciso di intraprendere strade diverse, tanto che la Tocca ha anche intrapreso una nuova relazione con un altro ballerino Valentin. Anche susono ...

