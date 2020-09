Ragazzo di 32 anni fa una follia | si fa asportare il naso per…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 28 settembre 2020) In questiil numero di interventi di chirurgia estetica è in aumento. Sempre più persone non sono soddisfatte del proprio aspetto e ricorrono ai ritocchini per stare meglio con se stessi. Si potrebbe dire lo stesso per un giovane 32enne francese che ha deciso di sottoporsi a numerosi interventi per sentirsi appagato, se non fosse che ha deciso di diventare spaventoso. Anthony Loffredo: ilche vuole sembrare un… Anthony, francese di origini italiane, era uninsoddisfatto che all’età di 24ha capito di essere infelice e di dover fare qualcosa per migliorare la sua vita, ha iniziato trasferendosi in Australia. Poi, ha capito di voler somigliare ad un alieno e da lì è iniziato un lungo percorso. Ha deciso di stravolgere il suo aspetto, o per meglio ...